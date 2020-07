Spagna, il Real affonda il sottomarino giallo ed è campione

Un doppietta di Benzema contro il Villareal regala ai blancos la decima vittoria di fila in campionato ma soprattutto il 34esimo titolo in Liga. Il Barcellona, sconfitto in casa dall'Osasuna, si arrende e così il tecnico, Zinedine Zidane, vince il suo secondo titolo con le merengues dopo quello del 2017.

Caroselli in strada ma niente assembramenti. A causa delle misure di restrizione anti covid-19, infatti, il popolo merengue non ha potuto celebrare come da tradizione nella Plaza de Cibeles, chiusa per l'occasione.

Alcuni tifosi si sono arrampicati sulla statua della dea greca per farle indossare la sciarpa e la bandiera dei Galacticos (le immagini nel video).