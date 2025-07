EUROPEI FEMMINILI Spagna-Inghilterra è l'ultimo atto dell'Europeo femminile: qualità e cinismo a confronto Tutto pronto per l'ultimo atto dell'Europeo femminile tra Spagna e Inghilterra, in programma domenica alle ore 18 a Basilea.

Spagna-Inghilterra è l'ultimo atto dell'Europeo femminile: qualità e cinismo a confronto.

La sfida più attesa. Le campionesse del mondo in carica che affrontano quelle d'Europa in carica: Spagna-Inghilterra, al momento, è il massimo che il calcio femminile ha da offrire. E – nonostante varie difficoltà incontrate sul percorso – sia le Furie Rosse che le Tre Leonesse hanno raggiunto la finalissima dell'Europeo, in programma domani alle ore 18 a Basilea. Dando un'occhiata al cammino, a partire leggermente con i favori del pronostico c'è la Spagna guidata da Montse Tomè. Una squadra con un diktat ben preciso: tiki taka e ricerca continua delle imbucate. Non è un caso che le iberiche abbiano realizzato ben 17 gol in questa rassegna continentale con top scorer Esther Gonzalez a quota 4, seguita da Alexia Putellas a 3. La grande protagonista della semifinale vinta ai supplementari con la Germania però è stata il Pallone d'Oro Aitana Bonmati, che solo 20 giorni fa era ricoverata in ospedale per una meningite e si è ritrovata ancora una volta grande protagonista della cavalcata spagnola.

Dall'altra parte c'è una formazione che ha una visione di gioco quasi opposta alla Spagna: l'Inghilterra infatti è cinica, e può contare su un parco giocatrici di tutto rispetto. A partire dalle titolari – con l'Arsenal campione d'Europa per club a rappresentare lo zoccolo duro – e finendo con una panchina, che spesso e volentieri ha tolto le castagne dal fuoco al CT Sarina Wiegman. Su tutte la giovanissima Michelle Agyemang e Chloe Kelly, che hanno infranto i sogni dell'Italia in semifinale segnando prima in pieno recupero e poi allo scadere dei tempi supplementari. Sarà dunque una finale tutta da vivere: Spagna e Inghilterra si ritrovano dopo i due match di giugno giocati in Nations League – con un successo a testa – e soprattutto dopo l'ultimo atto mondiale del 2023, vinto dalle Furie Rosse. Che si augurano un epilogo simile per festeggiare il primo titolo europeo. Bramano vendetta invece le inglesi, a caccia di una storica doppietta.

