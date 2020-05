Spagna: La Liga riparte l'11 giugno dal derby di Siviglia

Con il derby Betis e Siviglia, il prossimo 11 luglio La Liga tornerà in campo. Dopo l'annuncio del presidente Javier Tebas, anche il Ministero della Salute spagnolo ha espresso favore positivo. In campo dall'11 giugno per finire il 19 luglio.

