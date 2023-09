CALCIO FEMMINILE Spagna, le calciatrici boicottano le convocazioni per la Nations League Sono 39 le calciatrici, 21 delle quali hanno vito il mondiali in Australia e Nuova Zelanda, a firmare un documento nel quale chiedono una completa rottura con il passato.

Spagna, le calciatrici boicottano le convocazioni per la Nations League.

Continua la battaglia tra le giocatrici della nazionale spagnola e la federcalcio iberica. Nella notte nuova presa di posizione delle calciatrici che hanno rifiutato la convocazione. È guerra aperta, amplificata dalle convocazioni della nuova ct Montse Tomé che non ha chiamato in nazionale Jenni Hermoso, la calciatrici baciata dall'ex presidente Luis Rubiales durante la cerimonia di premiazione del mondiale. La richiesta della calciatrici è quella di una epurazione completa che riguardi non solo il vertice, ma anche altri settori.

Il documento è stato firmato da 39 giocatrici, 21 delle quali campionesse del mondo. Le calciatrici hanno deciso di boicottare le convocazioni per il prossimo impegno della Spagna in Nations League contro Svezia e Svizzera, lo stesso girone dell'Italia. Proprio le svedesi hanno già manifestato solidarietà nei confronti delle colleghe. Il Consiglio Superiore dello Sport incontrerà le calciatrici per provare a favorire un dialogo che porti ad una soluzione.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: