Spagnoli lancia l'Ancona: 2-1 in rimonta sulla Lucchese

SRV_ANCONA_LUCCHESE_301022

Dopo il novantesimo, gli applausi della Curva Nord sono tutti per i ragazzi di Gianluca Colavitto. L'Ancona supera in rimonta la Lucchese e si avvicina in classifica proprio ai toscani, ora distanti solo un punto. In avvio, però, meglio i rossoneri: contropiede condotto da capitan Tiritiello che allarga sulla destra per Semprini, tiro-cross beffardo del 10 che si stampa direttamente sul palo. Risposta Ancona affidata a Spagnoli: doppio passo e destro sul primo palo, fuori di poco. Sull'ennesima ripartenza la Lucchese passa: Semprini è ancora una volta solo a destra, Bianconi è troppo irruento e lo stende. Calcio di rigore, Perucchini intuisce e tocca ma non basta: Bianchimano fa 1-0, ospiti avanti in chiusura di frazione.

Nella ripresa, però, è tutta un'altra Ancona: Martina la fa girare dentro l'area, terzo tempo perfetto di Simonetti che anticipa l'avversario e mette dentro. Pareggio marchigiano, il “Del Conero” diventa una bolgia. La Lucchese però non si lascia intimorire: Bruzzaniti dalla distanza, Perucchini si oppone e Semprini con il piattone manda sopra la traversa. Sarà l'ultima volta dei toscani in fase offensiva, nel finale è assedio biancorosso: Moretti si coordina e sembra 2-1, il palo nega la gioia del gol al numero 17. Il centro da 3 punti è rimandato di soli 10 minuti: Di Massimo pennella da fermo, Spagnoli passa davanti a tutti sul primo palo e in tuffo batte Cucchietti. Bellissimo gol dell'ex Feralpisalò, arrivato già a 6 reti in questa stagione. L'Ancona riparte, trascinata dal suo nuovo bomber che non sta facendo rimpiangere Rolfini.