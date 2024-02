SERIE C Spal e Arezzo muovono la classifica. Finisce 0-0 Serie C 28° Giornata: nonostante diverse occasioni finisce 0-0 la sfida tra Spal e Arezzo. toscani in 10 uomini dal 56° espulso Masetti per doppia ammonizione

Si comincia con le proteste Spal per una trattenuta su Damonte, il direttore di gara fa ampi cenni che si può proseguire. Arezzo che si fa notare con il bel lavoro di Settembrini che va ad accarezzare la parte alta della traversa in quello che doveva essere un cross. La Spal spreca l'occasionissima a stretto giro, Carraro bene a destra per il rigore in movimento di Damonte, Trombini se la ritrova li, poi i compagni spazzano e mettono in angolo. Fioccano le occasioni, Pattarello con il sinistro sfiora il palo.

Insiste l'Arezzo Pattarello per Guccione, tiro improvviso, respinto con i pugni da Galeotti. Resiste lo 0-0 nonostante opportunità a ripetizione: Tripaldelli per Carraro colpo di testa da pochi passi, altra grande risposta di Trombini. Masetti così su Antenucci, secondo giallo inevitabile e Arezzo in 10 uomini. Nonostante l'inferiorità i toscani non rischiano più di tanto, e il risultato resta inchiodato. Allo stadio Paolo Mazza di Ferrara, Spal – Arezzo 0-0.

