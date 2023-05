SERIE B Spal e Benevento retrocedono in serie C

Spal e Benevento retrocedono in serie C.

Dopo le promozione di Frosinone e Genoa in Serie A, arrivano altri verdetti dal campionato di serie B con Spal e Benevento retrocesse in serie C. Intanto Il Bari batte la Reggina e blinda il terzo posto che vale i play off.

[Banner_Google_ADS]











I più letti della settimana: