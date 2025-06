Spal fuori dal calcio professionistico, Baldini: “Amarezza, ma Ferrara merita rispetto”

Dopo 24 stagioni in Serie A e appena cinque anni dall’ultima apparizione nella massima serie, la Spal esce ufficialmente dal calcio professionistico. La società di Ferrara, guidata dalla proprietà americana di Joe Tacopina (ex avvocato di Donald Trump), non ha saldato gli stipendi arretrati né versato la quota necessaria per iscriversi alla prossima Serie C. Un’assenza che segna un fallimento sportivo e potenzialmente societario, con la conseguente ripartenza, probabilmente, dal campionato di Eccellenza.

La notizia arriva dopo la sofferta salvezza conquistata sul campo, ai playout contro il Milan Futuro, e lascia l’intera città di Ferrara nello sconforto. Una piazza che vanta una tifoseria calda e fedele, uno stadio da 16mila posti recentemente ristrutturato e un’identità storica fortemente radicata nel tessuto cittadino.

A sintetizzare la delusione è il tecnico Francesco Baldini, che sui social ha affidato il suo sfogo:

“Mi chiedono se nel fallimento ci sia ancora spazio per il rispetto. La mia risposta è sì: per una città, per una tifoseria, per chi lavora dietro le quinte. Ferrara lo merita, la Spal lo merita. Non provo rabbia, ma amarezza per come è finita, per il silenzio, per le parole mai dette. Per chi, pur sapendo, ha continuato a rassicurare. Non giudico, ma non posso tacere.”

E aggiunge un messaggio di speranza: “Ringrazio voi tifosi, il vostro amore è stato viscerale. La Spal tornerà, perché Ferrara ha cuore, e chi ha memoria prima o poi riconosce il valore delle persone.”

Per la società estense, fondata nel 1907, è il terzo fallimento in vent’anni, ma forse il più doloroso, vista la necessità di una nuova ricostruzione dalle categorie regionali.