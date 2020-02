ESONERO Spal: via Semplici, arriva Di Biagio

Leonardo Semplici non è più l'allenatore della Spal. Fatale al tecnico toscano, la terza sconfitta consecutiva rimediata in campionato, l'ultima ieri in casa contro il Sassuolo. Al suo posto arriva l'ex ct dell'Under 21 Gigi Di Biagio che ha firmato un contratto fino al termine della stagione.



