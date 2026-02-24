TV LIVE ·
Spalletti: "Abbiamo bisogno del nostro pubblico. Le critiche le dividiamo in parti uguali"

La Juventus ospita il Galatasaray, i turchi partono dal 5-2 della gara di andata, per i bianconeri sono poche le chance di passaggio del turno ma il tecnico bianconero chiama a raccolta i tifosi

24 feb 2026

Vigilia di Champions League anche per Luciano Spalletti. La Juventus ospita il Galatasaray, i turchi partono dal 5-2 della gara di andata, per i bianconeri sono poche le chance di passaggio del turno ma il tecnico bianconero chiama a raccolta i tifosi:

"Ci sono partite che non si giocano, si compongono: abbiamo bisogno degli occhi e del cuore dei nostri tifosi. Tutte le volte che in questo stadio abbiamo sentito il pubblico, ci siamo sentiti più forti. Più che il gesto, serve il contesto: il momento è delicato e con loro al nostro fianco diventiamo più forti"

Sulle polemiche legate alle prestazioni deludenti del portiere Di Gregorio, il tecnico bianconero commenta così:

"Dobbiamo sviluppare la capacità di accettare di essere disprezzati. A livello di gruppo non diamo in pasto nessuno alle critiche, dividiamo tutto in parti uguali"




