Spalletti: "Ho chiesto a Babbo Natale il vostro tifo per la nazionale".

"Quest'anno ho chiesto a Babbo Natale la vostra felicità e il vostro tifo per la Nazionale! Tanti auguri di buon Natale a tutti voi". È il messaggio che ha postato sul proprio profilo Instagram il ct azzurro, Luciano Spalletti, in occasione delle festività, accompagnato da una foto in cui compare con una tuta dell'Italia. L'ex allenatore del Napoli non è stato certo l'unico dei protagonisti del mondo del pallone a farsi vivo sui social in occasione del Natale, tra messaggi di auguri e immagini in famiglia ma anche di feste e banchetti con compagni di squadra o amici.

Tra i tanti post, si fa notare quello dell'argentino Mauro Icardi, che compare nella foto con un occhio nero, 'regalo' del derby di ieri a Istanbul tra il suo Galatasaray e il Fenerbahce, replicato per solidarietà con un ombretto dalla moglie, Wanda Nara.



