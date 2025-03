NATIONS LEAGUE Spalletti: "Il divario non c'è, andiamo in Germania per giocarcela" Il CT dell'Italia Luciano Spalletti non fa drammi dopo la sconfitta a San Siro per 1-2 degli azzurri con la Germania

Luciano Spalletti CT Italia: "Il divario non c'è dentro l'analisi di questa partita, c'è la differenza in quegli episodi che hanno determinato la partita, perché loro hanno saputo sfruttare i centimetri che gli concedevamo prima di andare in campo e poi sono stati bravi a fare gol in un paio di situazioni create mentre noi non si è fatto altrettanto, per cui la partita è tutta qui dentro. Devo aggiungere che sì, in alcuni momenti abbiamo sofferto il loro palleggio e la loro qualità di gioco (0:43) perché siamo stati costretti ad abbassarci, però poi siamo stati dentro la partita in maniera corretta (0:51) e i nostri calciatori hanno fatto quello che dovevano fare e hanno fatto una buona partita. Per quello che ho visto io non me la sento ad andare ad additare qualcosa a nessun calciatore, anzi gli dico bravi e gli dico che siamo nelle condizioni di andare a giocarsela per la partita di ritorno.

