Spalletti, la Moldova poi l'addio

Ultima da ct della Nazionale di calcio italiana questa sera per Luciano Spalletti, con gli azzurri che a Reggio Emilia affronteranno la Moldova nelle qualificazioni per i Mondiali di calcio 2026.

In conferenza stampa Spalletti ha comunicato di essere stato 'sollevato dall'incarico' dal presidente della FIGC, Gravina dopo la debacle in Norvegia. "non avevo nessuna intenzione di mollare - ha detto - ma esonero è. Per cui devo prenderne atto". Il ct, visibilmente commosso, si è detto deluso da se stesso.

Da domani si penserà al successore: in pole per sostituirlo sulla panchina azzurra Claudio Ranieri, ma rimane sullo sfondo anche Stefano Pioli.