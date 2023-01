SERIE A Spalletti: "Noi ostaggi di chi usa il calcio per fare casino"

Oggi sono in programma tre partite in serie A. Alle 18 a Salerno il derby campano tra Salernitana e Napoli. Gli azzurri non avranno tifosi al seguito per via dei provvedimenti scattati dopo gli incidenti sulla A1 dello scorso week end. Luciano Spalletti non usa mezzi termini.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: