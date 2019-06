Spalletti, Ulivieri, Zaccheroni a Rimini con Walter Nicoletti

Una grande serata di calcio e musica sul palco del Pala Congressi di Rimini per Canta il Calcio Solidale organizzata da Walter Nicoletti. Un vero e proprio evento per raccogliere fondi da devolvere a Arop Onlus, una associazione di volontariato nata a Rimini per sostenere bambini affetti da malattie oncoematologiche e da altre malattie croniche dell’età pediatrica. Un grande cuore, ma anche una grande voce quella di Walter Nicoletti che si è esibito sul palco alternandosi a ex calciatori con la passione per la musica.

In platea anche Luciano Spalletti, Davide Ballardini, Renzo Ulivieri e Alberto Zaccheroni. Tanti i calciatori presenti da Fabio Galante ad Antonio Filippini, passando per Maurizio Neri e Marino Magrin. Sul palco anche Marta Mason, l'attaccante del Chievo che ha partecipato anche al programma di Maria De Filippi "Amici", ha cantato con Veronica Marchi.

Tanti gli allenatori, calciatori e gli amici di Walter Nicoletti che non sono voluti mancare. Tra questi anche Firmino Pederiva, al centro del nuovo progetto del calcio a Riccione e in procinto di sviluppare una collaborazione con l'Atalanta nella Valconca. Proprio qualche settimana fa Pederiva e l'ex ct di San Marino Pierangelo Manzaroli sono stati ospiti dell'Atalanta a Bergamo dove hanno incontrato Gian Piero Gasperini.