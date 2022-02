SERIE C Spalluto riprende Ragatzu, Gubbio-Olbia finisce 1-1

L'Olbia arresta l'emorragia di 3 sconfitte consecutive e impone al Gubbio un pari a domicilio che serve il giusto. Squadre che provano a superarsi, ma le occasioni non sono tantissime. Malaccari da fuori che costringe l'attento Ciocci in angolo è il primo assalto ai tre punti di giornata. Olbia gioca una gara di attenzione e ripartenza, Udoh arma il sinistro al volo di Biancu. Fuori non di molto. I sardi impattano meglio la ripresa, Ghidotti in 2 tempi controlla che l'idea di Pinna non faccia troppi danni. Ma da una magia di Ragatzu che chiede e ottiene il dai e vai a Biancu nasce il vantaggio ospite. La difesa egubina, ferma, fa il resto. Cinque minuti cinque e il Gubbio la riprende. Bella azione sviluppata e sinistra e ottimo anticipo preso da Spalluto che di testa fa 1-1. L'Olbia reagisce e costruisce subito la pallissima per passare ancora, Udoh si libera bene al tiro e Ghidotti si inventa la parata dell'anno a salvare un gol praticamente fatto. Il pericolo scampato da una parte e la necessità di muovere la classifica dall'altra consigliano nel finale maggiore prudenza. L'ultima mischia ce l'ha il Gubbio, ma il sorpasso non arriva. Arriva invece il triplice fischio che sancisce il meritato pari.

