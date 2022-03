QATAR 2022 Spareggi Mondiali, i 33 di Mancini: fuori Balotelli, novità Luiz Felipe, Joao Pedro e Zaccagni Nel listone ci sono anche Locatelli - positivo al covid - e i rientranti Bonucci e Chiellini.

Spareggi Mondiali, i 33 di Mancini: fuori Balotelli, novità Luiz Felipe, Joao Pedro e Zaccagni.

Niente ritorno di Mario Balotelli, prima volta per Zaccagni e per gli oriundi Luiz Felipe e Joao Pedro. Queste le principali novità nei 33 convocati da Roberto Mancini per gli spareggi Mondiali. Ci sono anche Bonucci e Chiellini - recentemente fuori per infortunio ma prossimi al rientro - e Locatelli, risultato positivo al covid dopo Juventus-Villarreal. Manca invece l'infortunato Bernardeschi, mentre viene ripescato Politano. Da questa rosa, il CT potrà scegliere di volta in volta i 23 da mandare in campo e in panchina. La semifinale con la Macedonia del Nord è in programma a Palermo il 24 marzo, l'eventuale finale, in casa di una tra Portogallo e Turchia, sarà il 29 marzo.

[Banner_Google_ADS]



LA LISTA

Portieri: Cragno, Sirigu, Gollini, Donnarumma



Difensori: Acerbi, Bastoni, Biraghi, Bonucci, Chiellini, Di Lorenzo, Emerson Palmieri, Florenzi, Luiz Felipe, Mancini

Centrocampisti: Barella, Verratti, Jorginho, Locatelli, Pellegrini, Tonali, Sensi, Pessina, Cristante

Attaccanti: Belotti, Berardi, Immobile, Scamacca, Zaniolo, Raspadori, Politano, Insigne, Joao Pedro, Zaccagni

[Banner_Google_ADS]





I più letti della settimana: