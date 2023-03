SERIE C Spedalieri pareggia il gol di Panico La Lucchese in superiorità numerica per oltre un'ora non va oltre l'1-1 contro la Fermana.

Termina in parità la sfida tra Lucchese e Fermana. Un punto a testa dopo le rispettive sconfitte contro Gubbio e Vis Pesaro. Punto amaro per i toscani che non hanno sfruttato la superiorità numerica. La prima palla gol è per i padroni di casa con la punizione di Di Quinzio che chiama in causa Borghetto. Dall'altra parte ottimo spunto di Tulissi sulla destra, palla a rimorchio per Romeo che calcia forte ma non trova lo specchio di porta. Un'occasione clamorosa per i marchigiani. Al 23' la Fermana resta in dieci per il rosso diretto a De Nuzzo. Non mancano le proteste dei gialloblu. Nell'occasione il numero 6 marchigiano commette fallo su Franco. Severa la decisione del direttore di gara. I rossoneri hanno la possibilità di passare in vantaggio al 29'. Sul cross dalla sinistra, Mastalli gira di testa, Borghetto si supera per deviare. Il portiere della Fermana è ancora protagonista su Mastalli andando a deviare il colpo di testa in corner. Sempre l'attaccante rossonero poco dopo con un tiro dalla distanza che finisce sul fondo. All'intervallo è 0-0.

Nella ripresa il vantaggio della Lucchese al 55'. Il gol che sblocca la partita porta la firma di Panico che riceve palla sulla sinistra, entra in area e dopo la sterzata, conclude in porta sul palo lontano per firmare l'1-0. Stefano Protti cambia. La sostituzione decisiva è quella di Spedalieri al 78', il neo entrato trova il pareggio all'83' sugli sviluppi di un calcio di punizione. Esultanza incontenibile per il giocatore con tanto di corsa fino ad abbracciare il suo allenatore. Non succede più niente. La Fermana di Protti, in dieci per un'ora strappa un punto sul campo della Lucchese.

