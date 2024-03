SERIE C Spettacolare 2-2 tra Juventus Next Gen e Gubbio

All'ultimo secondo il Gubbio nega il ritorno alla vittoria della Juventus Next Gen, che la stava accarezzando dopo la rimonta firmata Guerra. E invece arriva un pari che lascia più di un rammarico ad entrambe. I fuochi d'artificio sono destinati alla ripresa: sventagliata di Mercati in direzione Morelli che cercherebbe il cross di prima con il piattone, la traiettoria beffarda sorprende Scaglia e termina direttamente in rete. Il Gubbio passa nella maniera più rocambolesca possibile. La Juve reagisce bene: serpentina di Hasa che calcia con il mancino, palla fuori di pochissimo.

E' il preludio all'1-1: il pressing alto di Turicchia funziona, Sekulov duetta con il terzino che mette dentro e Guerra – tutto solo a centro area – chiude nel migliore dei modi l'azione bianconera. Greco è battuto, i ragazzi di Brambilla tornano in quota. Di là corner Gubbio, stop e destro al volo di Di Massimo dal limite, la sfera incoccia sul palo. Continui ribaltamenti di fronte, e la Next Gen completa la rimonta: Rouhi la fa girare con il mancino, incornata potente e precisa di Guerra che non lascia scampo a Greco.

L'ex Feralpisalò fa 2-1 e diventa – assieme a Rachid Arma – il miglior marcatore nella storia del Girone B di Serie C con 61 reti, da quando si è tornati alla formula con 3 raggruppamenti. Per la Juve sembrerebbe fatta ma il Gubbio non ci sta: Di Massimo, ancora lui, impensierisce Scaglia che alza sopra la traversa. In pieno recupero imbucata per Udoh che sbuca alle spalle di Muharemovic, salta Scaglia e deposita in rete per il definitivo 2-2. Doccia fredda per i bianconeri sul filo di lana, il Gubbio è 5° a -4 dal Perugia e a +4 sul Pescara.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: