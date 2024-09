SERIE C Spettacolare 3-3 tra Lucchese e Pianese Al Porta Elisa ospiti in vantaggio, poi i rossoneri vanno sul 3-1.

Un punto a testa tra Lucchese e Pianese al termine di una gara ricca di reti, con pari del 3-3 al 90 degli ospiti. La prima occasione è per la Pianese. La conclusione di Proietto viene deviato sul fondo. La replica Lucchese è nel colpo di testa di Quirini che va vicinissimo al gol del vantaggio. I rossoneri sono sfortunati al 36' quando sul cross dalla destra il colpo di testa di Antoni si infrange contro la traversa. In chiusura di primo tempo passa in vantaggio la Pianese con Mignani. Sul lancio in profondità di Boccadamo, la palla filtra tra i due centrali di casa, Mignani controlla e davanti al portiere non può sbagliare. Proteste dei padroni di casa per un presunto fuorigioco non ravvisato. Nella ripresa la Lucchese impiega poco più di due minuti per riportare il risultato in parità. Tumbarello mette un bel cross dalla sinistra. Catanese gira di testa, la palla deviata trova la parata di Boer, sulla respinta arriva Gemignani che non può sbagliare.

La Lucchese la ribalta al 52'. Saporiti mette un cross perfetto per Fedato che di testa non lascia scampo a Boer. È un buon momento per i rossoneri. Saporiti impegna Boer, poi rossoneri chiedono un calcio di rigore per un fallo di mano. Il tris la squadra di Giorgio Gorgone lo trova al 62' sugli sviluppi di una palla inattiva. Quirini è bravo a liberarsi in area e poi colpire di testa. La Pianese non ci sta e continua ad attaccare alla ricerca della rete. Al 67' il direttore di gara concede il calcio di rigore agli ospiti per il fallo di Sabbione su Mignani. Sul dischetto si presenta Odjer che accorcia le distanze. Dalla parte opposta la girata in area di Selvini trova la parata del portiere. Allo scadere il pareggio della Pianese. Colombo ci prova da fuori, la sua conclusione viene deviata, ne nasce una traiettoria imprendibile per Palmisani. Nel recupero la Lucchese prova a vincerla. Boer salva tutto nel finale. Al fischio finale è 3-3.

