Spettacolare 3-3 tra Lucchese e Pineto, solo 0-0 Pontedera-Legnago

Lucchese – Pineto è una partita infinita che si chiude sul risultato 3-3. Al Porta Elisa, i padroni di casa vanno sotto, la ribaltano e poi si fanno raggiungere. La sfida si sblocca dopo 14 minuti con Bruzzaniti. L'ex di giornata porta in vantaggio il Pineto sfruttando il cross al centro di Schironi. Il mancino deviato vale l'1-0 ospite. I padroni di casa raggiungono il pareggio già al 22'. Azione speculare a quella del Pineto, cross dalla destra di Quirini per Antoni, che calcia di destro e riporta il punteggio in parità. I toscani la ribaltano al 25' con Quirini. Magia del giocatore con la maglia numero 14 che controlla di petto, salta col palleggio l'avversario per poi concludere in porta e firmare il 2-1 Lucchese. Grande momento per i rossoneri, che al 27' portano il punteggio sul 3-1. Parte tutto da Saporiti che serve a destra Selvini, pallone a rimorchio e conclusione di Saporiti sul primo palo che sembra chiudere la partita. Nella ripresa il Pineto riesce a riaprire la sfida anche con la complicità di Palmisani che, sulla conclusione di Del Sole, non riesce a bloccare la palla, sulla respinta il più rapido è Bruzzaniti che firma la doppietta. Gli ospiti ci credono e all'83' Bruzzaniti si porta a casa il pallone, con la tripletta personale. Gol sensazionale del numero 10 del Pineto. La sfera tocca la traversa poi sbatte sul terreno prima di tornare in campo, per il guardalinee al di là della linea di porta. Nel finale il Pineto prova anche il colpaccio con la rovesciata di Fabrizi. Al fischio di chiusura è 3-3.

Termina 0-0 la partita tra Pontedera e Legnago. Il rammarico è per i padroni di casa che al 17' si vedono concesso un calcio di rigore per il fallo di Ruggeri su Cerretti. Sul dischetto si presenta Italeng che calcia sul palo. I toscani hanno un'altra grande occasione al 35', gran botta al volo di Sala, Perucchini si allunga e devia sul palo la conclusione. Il Legnago ci prova con Zanetti, il portiere respinge. Nella ripresa succede davvero pochissimo e al fischio finale è 0-0.