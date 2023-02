SERIE C Spettacolo a Imola: tanti gol e tanto Cesena (2-4)

Quasi perfetto per 80 minuti durante i quali trita e ritrita l'Imolese, il Cesena stacca un po' prima della fine e fa arrabbiare Toscano. Ma l'operazione di mettere pressione alla Reggiana riesce. Dopo il primo contropiede dei padroni di casa fermato da Lewis, il Cesena si prende la scena. Rossi alza in angolo un Brambilla preciso, ma nella circostanza morbido.

Corazza invece, prende posizione da attaccante consumato e gira dentro il vantaggio che quasi difensori e portiere non se ne accorgono. Con 15 centri il Jocker si prende il trono dei bomber. Cinque minuti e son due. Questa volta è uno schema caro ai bianconeri a funzionare con Prestia che sale da dietro e colpisce di testa. Tanta qualità da una parte e tanti problemi dall'altra, all'intervallo la vicenda pare bella e conclusa.

Ripresa, mugugni bianconeri quando Camilleri apre le braccia su Saber. Ma senza preavviso l'Imolese torna in partita. Per merito di Simeri che prima viene respinto da Lewis poi trova il gol dell'1-2. Da squadra matura il Cesena cambia marcia e decide di prendersela.

Adamo di forza va fino in fondo e Stiven Shpendi trova l'anticipo dell'1-3. Sono 9 per lui, da sorpresa a titolarissimo, in campionato. Il quarto lo confeziona la panchina, segno che Toscano quando ci mette le mani pesca sempre gente all'altezza. Udoh difende palla e protegge l'inserimento di Bumbu. Testa alla Reggiana solo che la partita non è ancora finita. Chiarello si divora il quinto che sembrava fatto, Adamo prova l'acrobazia e quasi riesce. La difesa concede invece a De Feo la possibilità di colpire liberissimo e prima ancora della fine Lewis deve stare attivo per evitare guai peggiori.

Lunedì prossimo al Manuzzi arriva la Regia, il Gubbio dirà con quale vantaggio.

