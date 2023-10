COPPA ITALIA SERIE C Spettacolo ad Arezzo, la Lucchese passa 4-3 I rossoneri vincono il derby toscano e vanno ai sedicesimi.

Spettacolo vero e proprio nel derby toscano con in palio i sedicesimi di coppa. Fuochi d'artificio e infine applausi per la Lucchese, che sbanca il campo dell'Arezzo con un pirotecnico 4-3. Fin da subito, un'occasione per parte: Visconti affonda e va a rimorchio per il rigore in movimento di Romero, che sciupa con un piattone fuori misura; di là Lazzarini avvia la ripartenza aretina che porta alla conclusione prima Guccione e poi Kozak, entrambi respinti dai miracoli di Coletta.

A fare sul serio si comincia dal 26°: errore in uscita di Visconti, Iori intercetta in anticipo su Quirini, salta Merletti e dal limite piazza in buca d'angolo per il vantaggio Arezzo. Immediata la risposta ospite, che arriva da destra: Quirini morbido per l'inserimento di Sueva, che tiene su Zona ma, davanti a Borra, manda appena alto. Quindi è Sueva a innescare Quirini, cross sul secondo palo dove Romero la impatta sovrastando di testa Poggesi, con Borra inesistente nella difesa del suo palo.

Quirini meno bene in copertura: il suo tentativo di salvarla diventa appoggio per il traversone di Zona, Guccione coordina la rimbalzante e sfiora l'angolo basso. Subito dopo, il primo ribaltone: sulla solita catena di destra Djibril sfonda su Castiglia e serva al limite per Yeboah, controllo, finta a tagliar fuori Poggesi e stoccata radente al palo. Lucchese avanti ma anche stavolta dura poco, solo fino al recupero di frazione: Iori e Guccione imbastiscono, Sabbione respinge corto e Castiglia s'inventa la girata, altro gioello di precisione e altra patta.

Al riposo è 2-2 ma al rientro tempo 2' scarsi e Quirini appoggia per la punizione dalla distanza di Romero, Borra non è perfetto e gli spalanca la porta alla doppietta. Errore di qua, errore di là: passaggio incauto di Coletta per Tumbarello, Foglia intuisce, si fionda sul pallone e infila l'ennesima patta del pomeriggio. Quindi, all'83°, l'episodio che la decide: niente fallo sul contrasto Guadagnini-Coccia, Magnaghi ne approfitta per avviarsi in area e toccarla a Russo, sul cui tiro lemme e centrale Borra marca di nuovo visita. Lucchese avanti e Arezzo che chiude pure in dieci per il rosso a Lazzarini, reo, nel recupero, di un calcetto da dietro proprio a Russo.

