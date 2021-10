Spettacolo al Galli, 4-2 della Carrarese sull'Imolese

L'Imolese comincia e chiude con un gol, nel mezzo però c'è il poker di una Carrarese in gran spolvero. Così al Galli esce uno spettacolare 4-2 per gli ospiti, che in questo modo agganciano sul bordo dei playoff i rossoblu. Al 2° ko in fila e soprattutto con 7 gol presi in due giornate, pietra tombale su quella che era una delle migliori difese del girone. 1' e qualcosa e il cross lungo di Cerretti è convertito in vantaggio romagnolo da Turchetta, smarcato e con tutto il tempo di controllare e colpire. Nell'occasione c'è la complicità di Vettorel, che poco dopo si riscatta sul colpo di testa in totale libertà di Angeli.

Sono passati appena 5', eppure l'Imolese si ferma e da lì in poi è solo Carrarese, che s'avventa su una difesa particolarmente imprecisa in uscita. Il pari nasce dagli spunti a destra di Doumbia: sul suo assist D'Auria se lo divora di testa, al giro dopo allora fa tutto da sé e scaraventa direttamente sotto l'incrocio, beffando Melgrati sul suo palo. Carrarese a gas aperto: Semprini per il volante ancora di D'Auria, anche stavolta palla fuori dallo specchio. Poi pasticcio Melgrati-Benedetti, Doumbia carica da fuori e il portiere mette pezza. Il duello Doumbia-Melgrati prosegue dalla corsia opposta, con l'attaccante in solita scorribanda e l'estremo a opporre i guanti. Cotanta spinta dà frutti in chiusura di frazione, quando Kalaj stacca sul corner di D'Auria e la piazza a fil di palo di rimbalzo.







E prima del riposo ennesimo suicidio difensivo romagnolo, Bramante però non capitalizza il recupero di Battistella. Si va alla ripresa, cala la notte e cala anche la mannaia sulla partita. L'allungo è un capolavoro di Luci, che ci mette stop di petto e bomba dalla distanza dritta in angolino, roba che anche volendo non si prende. Al resto pensa Bramante: Vona gli restituisce un pallone imbucato senza pretese e lui non sbaglia due volte, fissando il poker con un destro in diagonale. Assicuratasi i tre punti la Carrarese mette la folle e da lì in poi si farà viva giusto con l'imbucata di Energe per Infantino, che non inquadra da posizione ravvicinata.

Il resto è solo di un'Imolese che prova a salvare la faccia, con le conclusioni dalla sinistra come unico schema offensivo. Comincia Liviero, la cui incrociata sbatte sul palo e schizza via. Al giro dopo ci prova Turchetta a giro, fuori di un soffio. Quella buona arriva allo scoccare del recupero, con Padovan che passa in mezzo a due avversari e mira bene sul palo lungo, regalando una botta di vita in una giornata rossoblu decisamente complicata.