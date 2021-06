Spinazzola: "Turchia non poteva resistere per 90' solo difendendosi. Chiellini e Bonucci ti danno sicurezza"

Tra i tanti che hanno spiccato nel successo dell'Italia c'è Leonardo Spinazzola, entrato nell'azione del raddoppio di Immobile. Un successo costruito nella ripresa dopo un primo tempo di spinta vana, ma per il terzino della Roma non poteva che finire così: "Siamo stati pazienti, loro non potevano resistere per 90' difendendo e basta, è molto dura sia fisicamente che mentalmente. Poi chiaro, una volta trovato il gol cambia tutto".

Spinazzola poi spende elogi per i suoi centrali difensivi: "Chiellini e Bonucci ti danno sicurezza solo a vederli, perché hanno grande carisma, esperienza e letture. Io con Giorgio ho avuto il piacere di giocare e allenarmi un anno, so quanto stia attento durante tutta la partita e questo lo trasmette a tutti".