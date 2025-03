SERIE C Sprofondo Milan Futuro: ad Arezzo arriva la 17a sconfitta I toscani vincono per 1-0 grazie a Pattarello e sfondano quota 50 punti. I rossoneri sempre più vicini alla retrocessione

L'Arezzo si risolleva, il Milan Futuro sprofonda ancora. Nella 33a giornata di Serie C i toscani battono 1-0 i rossoneri in casa, al termine di una gara assai povera di occasioni, grazie a una stoccata da lontanissimo del solito Pattarello. La prima opportunità interessante arriva solo alla mezzora ed è per i padroni di casa. Lancio da centrocampo verso Pattarello, buona la sponda di petto per Renzi che controlla, salta un avversario e calcia da fuori area. Nava, in tuffo, mette in angolo. La protesta dei tifosi dell'Arezzo contro l'istituzione delle squadre B, come lo è il Milan futuro, fa da sfondo al tentativo di forcing dei toscani, che al 37' ci provano su punizione. Il tiro di Pattarello è respinto dalla barriera, allora Dezi calcia dal limite, ma la palla sorvola la traversa.

Senza particolari emozioni si arriva alla ripresa e al 73' l'Arezzo sblocca la partita. Pattarello parte palla al piede dal cerchio di centrocampo, avanza indisturbato fino alla trequarti e poi calcia senza pensarci su. La traiettoria è precisa, potente e a fil di palo, Nava si tuffa, ma non può arrivarci: è 1-0 per i toscani. Sotto nel risultato, il Milan prova in qualche modo a gettarsi in avanti, ma senza risultati. Con la partita avviata alla fine, il Milan ha però un sussulto, seppur casuale: la difesa aretina rinvia, la palla sbatte addosso a un attaccante e finisce tra i piedi di Sia in area, che calcia di prima e trova l'insperato pareggio, ma la terna arbitrale annulla subito per fuorigioco. Evidente la posizione irregolare dell'attaccante rossonero, che però va comunque a protestare con il guardalinee. Lamentele che continuano anche dopo il triplice fischio e costano allo stesso Sia un cartellino rosso. Finisce nel peggiore dei modi la trasferta aretina per il Milan Futuro, sempre più a rischio retrocessione, mentre l'Arezzo, pur non disputando una grande partita, si aggrappano ancora a Pattarello per prendere una boccata d'ossigeno e rimanere in scia alla Vis Pesaro.

