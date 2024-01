SERIE C Sprofondo Recanatese, la Lucchese passa 3-1

Il buco nero in cui è finita la Recanatese fa risorgere anche la Lucchese, reduce da 3 ko in 4 turni e rimessasi in moto con un 3-1 buono per allontanare i playout. E per staccare proprio i giallorossi, incapaci di vincere dal 12 dicembre e, da allora, impelagati in una striscia da 3 punti in 9 partite. Carpani d'esterno di prima su azione d'angolo, Chiorra la alza.

Quindi lancione di Longobardi per la fuga di Melchiorri che rientra su Gucher e Fazzi ma non supera Chiorra, che sul più bello gliela toglie con un intervento nettamente sul pallone, con l'arbitro a far proseguire. Ma alla mezz'ora, al primo affondo deciso, Quirini si sovrappone a Guadagni e imbuca per la stoccata perfetta di Rizzo Pinna, la cui girata di prima intenzione finisce in angolo basso.

Una volta sbloccata, la partita cambia padrone: ancora Rizzo Pinna s'inventa un canale che sorprende la difesa e libera davanti alla porta Yeboah, in posizione regolare e clamorosamente capace di mandare sul fondo. Il ghanese comunque si fa perdonare in fretta: 3' eccolo ricevere in area, affondare, tenere di fisico su Ricci e appoggiare per il solito Rizzo Pinna, letale nel piazzarla per la doppietta. E nel recupero un errore di Veltri gli consegna pure la palla del tris personale, stavolta però la sua conclusione non è inquadrata.

Tris – di squadra – che comunque arriva al 60°: Tiritiello lancia da metà campo e stavolta Yeboah fa tutto bene, sfondando di nuovo su Ricci e incrociando a rete il girochiave. Vittoria al sicuro e dunque ancor più grave, qualche minuto più tardi, la leggerezza di Fazzi: un compagno si becca il giallo, lui protesta e riceve a sua volta il cartellino, che essendo il secondo personale gli vale anche il rosso.

Lucchese in 10 per mezz'ora, ma senza pagar dazio: Yeobah per Rizzo Pinna che va di finte su Longobardi e poi sfiora ancora la tripletta, qui negatagli dal palo. All'81° la Recanatese dà un segno di vita con l'accorcio di Melchiorri, bravo a infilarsi tra le incertezze di Tiritiello e Chiorra capitalizzando la sventagliata di Pelamatti. Ma niente rimonta in extremis, anzi è ancora Yeboah a sfondare su Shiba e a presentarsi a Mascolo, che quantomeno riesce a far muro ed evita il poker.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: