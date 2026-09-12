SERIE C Spurio para un rigore al 104°, il Campobasso batte il Vado Stoppa segna l'1-0 e l'estremo lo blinda intercettando di piede la trasformazione di Vita.

Stoppa segna, Spurio salva e il Campobasso, pur complicandosela parecchio, torna a vincere dopo due ko: 1-0 su un Vado che gioca in superiorità dal 52° e sbaglia il rigore del pari al 104°, con Vita. 2ª sconfitta in fila per i liguri, arenatisi dopo i 4 punti nelle prime due.

55” e Bellocci piazza il miracolo tuffandosi sul bel colpo di testa di Prado, pescato dal cross di Coccia. Ancora Bellocci sulla conclusione di Bifulco, Prado ricicla per il mancino sulla traversa di Gargiulo ma c'è fuorigioco e dunque non vale. Poco male, perché alla ripresa del gioco Piana e Ferro pasticciano, Celesia recupera e Bifulco scarica per Stoppa, che al terzo tentativo in fila da fuori pesca l'angolo basso per il vantaggio.

Ancora Campobasso, con Gargiulo che passa su Piana e Lazzarini e sbatte sul piede del solito Bellocci, e con Prado, che raddoppia sul lancio di Corbo ma si vede annullare il tutto per la spinta su Piana. Allo scadere dei 10' di recupero il Vado fa capolino con due corner dalla sinistra: sul primo, Spurio è prodigioso nell'opporsi all'inzuccata di Vita, sul secondo il pallone arriva a Hergheligiu che non ha la prontezza per inquadrare la porta.

Ripresa e, tempo 3', la partita cambia: Ferro punta Papini che è già ammonito e lo stende, l'arbitro fischia rigore poi però si limita a secondo giallo ed espulsione del difensore. Eppure sarebbe stata giusta la prima decisione, visto che il fallo era sulla riga. Col Campobasso in 10 il Vado prende campo, ma fino a un altro eterno recupero si limita a Leonetti che si divora il colpo di testa ravvicinato sul traversone di Ghezzi.

Finché, al 98°, Saltarelli scodella in area, dove dal mischione spunta il tocco di braccio di Capoferri. Stavolta il Vado chiama l'FVS e l'arbitro, rivisto il tutto, concede il rigore, battuto 6' dopo il fallo: Vita va per la patta ma conclude centralmente, così Spurio s'inventa l'alzata di piede che vale intercetto da applausi e tre punti al suo Campobasso.



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