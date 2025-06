SERIE A Stagione 25/26: subito Roma-Bologna, il Napoli con il Sassuolo

È nata la serie A 2025/2026 il primo turno è in programma per il 23/24 agosto con queste partite:

Atalanta-Pisa

Cagliari-Fiorentina

Como-Lazio

Genoa-Lecce

Inter-Torino

Juventus-Parma

Milan-Cremonese

Roma-Bologna

Sassuolo-Napoli

Udinese-Verona

Alla terza giornata, in programma per il 14 settembre, il derby d'Italia Juventus-Inter. Alla quarta il derby di Roma. Alla quinta: Milan-Napoli e alla sesta Juve-Milan. Il 26 ottobre: Napoli-Inter per l'ottava giornata. Il derby di Torino il 9 novembre per l'11' turno, mentre la giornata successiva: Inter-Milan e Napoli-Atalanta.

Il 7 dicembre si gioca Napoli-Juventus e il 21 dicembre Juventus-Roma. Nell'ultima giornata del 2025: Atalanta-Inter, Bologna-Sassuolo, Cremonese-Napoli, Lecce-Como, Milan-Verona, Parma-Fiorentina, Pisa-Juventus, Roma-Genoa, Torino-Cagliari, Udinese-Lazio.

Si riparte nel 2026 il 3 gennaio con: Atalanta-Roma, Cagliari-Milan, Como-Udinese, Fiorentina-Cremonese, Genoa-Pisa, Inter-Bologna, Juventus-Lecce, Lazio-Napoli, Sassuolo-Parma, Verona-Torino.

Nell'ultima giornata del girone di andata, il 6 gennaio, questo il programma: Bologna-Atalanta, Cremonese-Cagliari, Lazio-Fiorentina, Lecce-Roma, Milan-Genoa, Napoli-Verona, Parma-Inter, Pisa-Como, Sassuolo-Juventus, Torino-Udinese.

