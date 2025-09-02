SERIE C

Stangata sul Rimini: –11

La decisione è legata a violazioni amministrative

Stangata sul Rimini: –11.

Pesante sanzione per il Rimini. Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto al club romagnolo un’ammenda di 5.000 euro e 11 punti di penalizzazione da scontare nella stagione in corso.

La decisione, legata a violazioni amministrative segnalate dalla Co.Vi.So.C. lo scorso luglio, porta i biancorossi a scivolare a quota -10 nel girone C di Serie B, dove finora avevano raccolto un punto grazie al pari con la Vis Pesaro dopo la sconfitta all’esordio con il Gubbio.

