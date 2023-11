EURO 2024 Stasera Ucraina - Italia per la qualificazione ad Euro 2024 Agli azzurri di Spalletti basta un punto

Stasera Ucraina - Italia per la qualificazione ad Euro 2024.

L'Italia di Spalletti è a un passo dalla qualificazione a Euro 2024 e alla possibilità di difendere il titolo conquistato nel 2021 con Mancini in panchina. A Leverkusen contro l'Ucraina basta un punto, quindi non perdere, agli Azzurri per staccare il pass e lasciarsi definitivamente alle spalle la mancata partecipazione ai Mondiali 2022 in Qatar. Anche i numeri sono dalla parte della Nazionale italiana: 7 vittorie e due pareggi in 9 confronti, l'ultimo il 2-1 di San Siro del 12 settembre, poco più di due mesi fa.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: