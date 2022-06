Stefanelli: “Per me il Cesena è il Real Madrid”

Prima di tutto il condor Massimo Agostini chiude definitivamente l'era Viali – Zebi rispondendo piccato a chi gli fa notare che i due avrebbero dichiarato che il Cesena da gennaio in poi non era più lo stesso. Nasce il nuovo Cesena. Ancora presto per parlare di mercato, le primissime manovre sono già iniziate, ma quello che emerge dalla conferenza stampa di presentazione del nuovo DS Stefano Stefanelli è l'unione di intenti, traspare consapevolezza e convinzione che il 2022-2023 per i bianconeri non sarà un anno di transizione.

Interviste tratte da canale YouTube Cesena