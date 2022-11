SERIE C Stefanelli: "Udoh, meno grave del previsto. La sconfitta con l'Ancona un incidente di percorso" Ospite di Cpiace il Direttore Sportivo del Cesena Stefano Stefanelli ha tranquillizzato i tifosi del Cesena sulle condizioni dell'attaccante. Non sono stati stabiliti i tempi di recupero

Il Direttore Sportivo Stefano Stefanelli è dispiaciuto per la sconfitta al Manuzzi con l'Ancona davanti a più di 10 mila spettatori. "Abbiamo preso un gol che si commenta da solo, un giocatore (Spagnoli) solo in mezzo a quattro difensori. E' una sconfitta che frena la nostra corsa ma che non ci condiziona".

