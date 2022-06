Il 33enne Stefano Cassani è il nuovo allenatore del Victor San Marino. Definito l'accordo tra le parti dopo aver limato i dettagli ed è arrivata la fumata bianca. Cassani con il DS Bollini sarà allo Stadium giovedi sera per assistere all'amichevole internazionale San Marino - Islanda.

"È una grande soddisfazione per me entrare in questa realtà così ambiziosa, ho incontrato subito un clima estremamente stimolante e positivo. È una sfida estremamente stimolante entrare in una squadra che ha fatto così bene l’anno scorso. Voglio ringraziare tutta la dirigenza, il presidente Luca Della Balda e il direttore sportivo Gianluca Bollini per la stima che mi hanno fatto percepire in questi giorni", le prime parole da neo allenatore del Victor San Marino.



Cassani, nato a Faenza, classe 1989, ha intrapreso la carriera di tecnico allenando nei settori giovanili di Solarolo e Sparta Castelbolognese. Da subentrante, a soli 24 anni, è riuscito a conquistare la salvezza in Prima Categoria a Castelbolognese. Poi è stato collaboratore tecnico al Cesena con le formazioni under 17 A e B oltre ad aver allenato per 4 stagioni gli Allievi Nazionali del Ravenna. Nella stagione 2020/2021, sotto la supervisione del responsabile organizzativo del settore giovanile, Matteo Roguletti, ha guidato gli Allievi Nazionali del Fano ottenendo grandi risultati sul campo e lanciando giocatori promettenti prima dello stop a causa dell'emergenza da Covid-19. Dopo l’addio del tecnico Flavio Destro, Cassani è diventato nella prima squadra del club marchigiano il vice allenatore di Alessio Tacchinardi.

Nella scorsa stagione, invece, Cassani ha portato alla salvezza la squadra più giovane del campionato di Eccellenza: la Del Duca Grama ha infatti chiuso al 6° posto con 31 punti nello stesso girone in cui il Victor San Marino, al suo primo anno di vita, è arrivato secondo.