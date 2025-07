SERIE C Stefano Cassani: “Mi aggiorno ogni giorno per crescere e alzare l'asticella” L'ex Vicrtor San Marino, oggi allenatore del Carpi, è pronto per la sua prima stagione tra i professionisti

In questo momento sta svolgendo il ritiro con il Carpi, una preparazione pre-campionato che sta proseguendo senza intoppi in una località ormai famigliare alla società emiliana. Per il quarto anno consecutivo il Carpi è in ritiro a Fiumalbo, 935 metri sul livello del mare, località in provincia di Modena inserita tra i Borghi più belli d'Italia.

La squadra modellata dal DS Enrico Bonzanzini ha affrontato l'Imolese nel primo allenamento congiunto vincendo per 2-1 con i gol di Stanzani e Rossini. 3-4-2-1 per Stefano Cassani che ha in organico due ex San Marino Calcio come il centrale difensivo Lorenzo Lombardi e il fantasista Alessio Arcopinto.

È un Carpi che parte per fare una stagione senza sofferenze, obiettivo primario mantenere la categoria, il resto lo si vedrà in corso d'opera. Prima giornata di campionato il 24 agosto debutto al Cabassi contro la Juventus Next Gen.

Cassani è un tecnico emergente in continua crescita: è passato dall'Eccellenza ai professionisti nel giro di tre anni. Una Serie C arrivata grazie ad ottime stagioni al Del Duca Grama al Victor San Marino e lo scorso anno al Lentigione. Cassani non ha pozioni magiche, non ha segreti, è un giovanissimo tecnico classe 1989 in costante aggiornamento e con una gran voglia di cominciare per misurarsi con i pro. E il Carpi è davvero un ottimo trampolino di lancio.

