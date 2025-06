Stefano Cassani nuovo tecnico del Carpi

Il comunicato del Club

L’AC Carpi è lieto di annunciare che, a decorrere dall’1 luglio prossimo, il ruolo di responsabile tecnico della Prima Squadra sarà affidato a Stefano Cassani, 35enne allenatore nativo di Faenza. Stefano arriva a sedersi nella sua prima panchina fra i professionisti grazie a una gavetta caratterizzata dalla costante crescita nel corso delle stagioni. Dopo aver fatto il proprio esordio da capo allenatore in Eccellenza nel Del Duca Grama (stagione 2021/22), Cassani si è trasferito l’anno seguente al Victor San Marino, alla guida del quale – alla prima stagione – ha vinto il Girone B di Eccellenza. Nelle stagioni successive – le prime in Serie D per il tecnico faentino – Cassani ha ottenuto due qualificazioni ai playoff consecutive: la prima con lo stesso Victor San Marino, da appunto neopromosso. La seconda con il Lentigione, compagine allenata nella scorsa stagione. Mister Cassani si è legato al club biancorosso con un contratto biennale, fino al 30 giugno 2027. Benvenuto a Carpi e buon lavoro, mister!”. “Sono molto felice di essere qui! È un onore per me allenare a Carpi, in una piazza molto importante con grande storia e tradizione alle spalle. Entrare nel mondo dei professionisti in una realtà di questa portata è per me motivo di orgoglio, sono consapevole della responsabilità che comporta ed è uno stimolo ancora maggiore. Fin dai primi colloqui con il presidente Lazzaretti e il Direttore Sportivo Bernardi ho percepito la passione e l’impegno che mettono ogni giorno in società: ne sono rimasto immediatamente colpito! Sapevo fin dal primo momento di voler lavorare qui con loro e per questo club. Non posso far altro che ringraziare il Presidente Lazzaretti – del quale mi hanno colpito fin da subito l’importanza e l’amore nutriti per questi colori – per l’opportunità di far parte di questa bellissima realtà. Quando affrontai il Carpi da avversario rimasi colpito dal calore e dal tifo che riversava il “Cabassi” su questa squadra: non vedo l’ora di iniziare per vivere in prima persona questa esperienza. Colgo l’occasione per ringraziare tutto l’ambiente per la disponibilità che mi sta dimostrando in questi primi giorni di collaborazione. Un saluto a tutti i tifosi del Carpi: non vedo l’ora che inizi questa stagione, per affrontare tutte le sfide che ci aspettano insieme, con il massimo impegno e passione dal primo giorno!”.