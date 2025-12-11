Stefano Guerra: un sammarinese per i sammauresi

Un sammarinese alla guida della Sammaurese. L'imprenditore del Titano è sempre stato molto più vicino al mondo dei motori in particolare dei rally poi questa improvvisa virata. Guerra, non è solo ma si è messo al volante con un pool di imprese di San Mauro Pascoli.

Ieri la presentazione del nuovo staff con il confermato tecnico Mauro Antonioli che ricoprirà il ruolo di manager all'inglese senza l'ausilio di un Direttore Sportivo. Chiuso il capitolo BP GLOBAL che ha retto la società per un anno e cinque mesi, un periodo difficile, forse uno dei più duri dei 90 anni della Sammaurese. Tutto era iniziato nell’agosto del 2024 con l’acquisizione della quota di maggioranza, dal 2009 detenuta dal nucleo storico che aveva guidato i colori giallorossi nell’ultimo quindicennio, con Cristiano Protti e Nicola Pozzi ai vertici. Era la prima volta che la squadra del paese di Giovanni Pascoli finiva nelle mani di non sammauresi.

L’ingresso del gruppo torinese era stato accompagnato dai soliti proclami di certezza di promozioni nel breve periodo. La realtà è ben diversa con una classifica complicatissima e il conseguente disimpegno del gruppo torinese dalla squadra. Ora si apre un nuovo capitolo con Stefano Guerra Presidente con il compito di restituire la Sammaurese ai sammauresi. Guerra strizza l'occhio alla Federcalcio di San Marino. Il progetto è quello di formare una una squadra che annoveri anche i Nazionali biancoazzurri. Guerra, non fa nomi ma gli indizi portano a Filippo Fabbri che ha rescisso con il San Marino lo stesso Alesssandro Tosi che sta giocando poco con Malgrati, Lorenzo Capicchioni e Samuele Zannoni del Pietracuta









