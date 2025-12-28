Stefano Protti nuovo allenatore dell'Imolese

Sollevato dall'incarico dopo il pareggio con la Sammaurese il DS del San Marino Calcio Alessio Ferroni si attende, in casa biancoazzurra la nomina, a breve del nuovo Direttore Sportivo. L'Imolese ha scelto Stefano Protti come nuovo allenatore. Protti sostituisce Ivan Marcelo Potepan. L'esperto tecnico aveva cominciato la stagione in Eccellenza a Montecchio. Per Stefano Protti oggi il primo allenamento in rossoblu. Cambiano altre panchine nel Girone D di Serie D. Cristiano Lucarelli è il nuovo allenatore della Pistoiese, Lucarelli prende il posto di Antonio Andreucci. Matteo Vullo al Sant'Angelo. L'ex United Riccione Loris Beoni ha rescisso con la Luparense.







