SERIE D GIRONE D E F 2025-2026 Stefano Protti nuovo allenatore dell'Imolese Il San Marino attende il nuovo DS. Per tutte le società di Serie D incombono liberatorie e stipendi. Scadenza 31 gennaio il rischio è quello di penalizzazioni in classifica

Stefano Protti nuovo allenatore dell'Imolese.

Sollevato dall'incarico dopo il pareggio con la Sammaurese il DS del San Marino Calcio Alessio Ferroni si attende, in casa biancoazzurra la nomina, a breve del nuovo Direttore Sportivo. L'Imolese ha scelto Stefano Protti come nuovo allenatore. Protti sostituisce Ivan Marcelo Potepan. L'esperto tecnico aveva cominciato la stagione in Eccellenza a Montecchio. Per Stefano Protti oggi il primo allenamento in rossoblu. Cambiano altre panchine nel Girone D di Serie D. Cristiano Lucarelli è il nuovo allenatore della Pistoiese, Lucarelli prende il posto di Antonio Andreucci. Matteo Vullo al Sant'Angelo. L'ex United Riccione Loris Beoni ha rescisso con la Luparense.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: