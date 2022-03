Steffè lancia il Cesena, 0-1 a Pistoia

Pistoiese - Cesena

Da un pomeriggio sofferto e supportato da un palo e un ottimo Nardi, il Cesena spreme 3 punti da investire nella corsa al terzo posto. La Pistoiese non molla fino alla fine al Melani è battaglia di categoria: apertura bianconera con colpo di testa di Favale a far volare Seculin. L'occasione arriva sui piedi di Bortolussi, Seculin prima esce bene e poi è reattivo sul rischio beffa di rimpallo. Venti minuti di solo Cesena portano al gol partita. Bortolussi per Steffé, il centrocampista se la aggiusta e prende l'angolo. La reazione arancione è importante, Vano si spazio e Nardi scherma con i piedi. Il gigantesco attaccante romano è sfortunato subito dopo quando sterza su Pogliano per mettersela sul sinistro e spacca il palo. Prima dell'intervallo la volee di Bocic è lettera morta da buonissima posizione. Ripresa con la Pistoiese alla ricerca del pari, Venturini in mischia è murato, sul rimpallo Pertica trova Nardi prontissimo. Di là qualche spazio, ma raramente si vede il Cesena. Pierini qui manda in porta Caturano, Seculin benissimo in uscita. Di là Folprecht la gira e Nardi la trova. Finale all'arma bianca, D'Antoni prova a risolverla di forza e alza di poco la mira: nell'ultimo mischione invece Vano se la gioca male. Il Cesena vola a +5 sull'Entella.