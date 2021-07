Sterling-Kane: Inghilterra ai quarti di finale

Per la prima volta in questo Europeo l'Inghilterra lascia Wembley e prende l'aereo, direzione "Olimpico" di Roma. La speranza, per la Nazionale dei Tre Leoni, è quella di tornare nel tempio del calcio per giocarsi semifinale ed eventuale finale davanti ai propri tifosi. Nel frattempo i ragazzi di Southgate superano l'esame Germania e accedono ai quarti di finale, dopo uno degli ottavi più interessanti di questa rassegna continentale. Sia per la qualità delle due squadre, sia per la rivalità storica che ha sempre diviso – calcisticamente e non – tedeschi ed inglesi. A far festa saranno quest'ultimi grazie al 2-0 costruito nella ripresa. Il match, però, è aperto a qualsiasi risultato: la Germania, dopo aver già sfiorato il vantaggio con Werner nel primo tempo, sbatte su un grande Pickford ad inizio del secondo sulla staffilata dal limite di Kai Havertz.









Ai -15, poi, l'Inghilterra passa: Sterling parte da solo, apre e chiude l'azione di ripartenza. Shaw mette dentro e l'esterno del Manchester City non lascia scampo a Neuer. Per Sterling è il terzo centro in questo Europeo, sui 4 totali segnati dall'Inghilterra. Il quarto arriverà una decina di minuti dopo, non prima della clamorosa chance fallita dalla “Mannschaft”: Muller si invola e si presenta a tu per tu con Pickford ma non inquadra lo specchio della porta per questione di centimetri. Gol sbagliato, gol subito: Grealish crossa, Kane di testa fa 2-0 e trova la prima gioia personale dopo un avvio più che complicato. Il raddoppio spezza definitivamente le gambe gli avversari: Joachim Loew lascia la panchina dopo ben 15 anni, la Germania ripartirà dall'ex Bayern Flick. Il sogno inglese – e di Southgate, che vendica il rigore sbagliato nel '96 proprio contro i teutonici – continua. Prossima fermata Roma dove, ad attendere i Tre Leoni, ci sarà la sorprendente Ucraina di Shevchenko.