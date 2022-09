Stijepovic stende l'Alessandria: 1-0 Imolese

All'Imolese basta il rigore di Stijepovic per iniziare al meglio il quinto anno di Serie C. Con l'Alessandria è una partita combattuta dal primo all'ultimo minuto, i rossoblu di Mauro Antonioli approfittano dell'episodio a favore per incamerare i primi 3 punti stagionali. Eppure sono i Grigi a partire meglio: deviazione sotto porta di Nepi che chiama Rossi ad una super risposta. Scampato il pericolo, l'Imolese inizia a macinare gioco: il lancio dalle retrovie di Zagnoni trova Stijepovic che tenta di superare Marietta con il pallonetto ma sfiora la parte alta della traversa. Poi inizia il duello personale tra De Sarlo e l'assistente del direttore di gara: il numero 9 mette dentro sul cross dalla sinistra di Agyemang ma è tutto fermo per fuorigioco. Passa qualche minuto e ancora De Sarlo segna con un colpo di testa in tuffo ma – ancora una volta – il gol viene annullato per off-side. Romagnoli a centimetri dal vantaggio.

Nella ripresa bella combinazione Alessandria sull'asse Nichetti-Sylla-Galeandro, diagonale allungato in corner dal solito attento Rossi. Gli ospiti crescono d'intensità e la partita potrebbe cambiare quando Agyemang spinge Filip e si prende il secondo giallo. Imolese in inferiorità numerica ma la svolta arriva quando Cerretti gira con il tacco e colpisce il braccio di Sylla. E' calcio di rigore, dal dischetto Stijepovic è glaciale e spiazza Marietta. 1-0 per i rossoblu a meno di un quarto d'ora dal novantesimo. L'Alessandra subisce il colpo e ai giocatori saltano i nervi: ne fanno le spese Sylla - espulso per una gomitata ai danni di Zagnoni – e Speranza, in netto ritardo dopo essersi allungato la sfera e allontanato per doppia ammonizione. I Grigi – retrocessi dalla B - chiudono addirittura in 9, per l'Imolese subito un successo di prestigio.