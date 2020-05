Stop alla C, la FIGC verso il no

L''approvazione da parte del Comitato Tecnico Scientifico del protocollo aggiornato della Figc da il via libera agli allenamenti di gruppo. Dalle 12 è riunito in videoconferenza il Consiglio Federale con all'ordine del giorno la ripartenza della serie A e della serie B. Diversa la posizione della serie C che, rappresentata dal Presidente Ghirelli, sosterrà la necessità di dichiarare chiusa la stagione. Una richiesta che, stando alle prime indiscrezioni, potrebbe essere respinta. Si attende invece l'ufficializzazione della chiusura dei dilettanti.