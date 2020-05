CONSIGLIO FEDERALE Stop alla C, la FIGC verso il no

Stop alla C, la FIGC verso il no.

L''approvazione da parte del Comitato Tecnico Scientifico del protocollo aggiornato della Figc da il via libera agli allenamenti di gruppo. Dalle 12 è riunito in videoconferenza il Consiglio Federale con all'ordine del giorno la ripartenza della serie A e della serie B. Diversa la posizione della serie C che, rappresentata dal Presidente Ghirelli, sosterrà la necessità di dichiarare chiusa la stagione. Una richiesta che, stando alle prime indiscrezioni, potrebbe essere respinta. Si attende invece l'ufficializzazione della chiusura dei dilettanti.



I più letti della settimana: