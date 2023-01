SERIE A Stop di 2 mesi alle trasferte dei tifosi di Napoli e Roma Il ministro dell'Interno Piantedosi firmerà il decreto nel pomeriggio

Stop di 2 mesi alle trasferte dei tifosi di Napoli e Roma.

Stop di due mesi alle trasferte dei tifosi di Napoli e Roma dopo gli scontri in autostrada di domenica. Il ministro dell'Interno Piantedosi annuncia durante una conferenza stampa a Trieste che firmerà il decreto nel pomeriggio. Si tratta di un 'provvedimento di prevenzione' non alternativo a misure individuali per i singoli autori, come i Daspo, per i quali sono in corso indagini di polizia.

