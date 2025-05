ECCELLENZA Storica promozione in serie D del Tropical Coriano Al Rome Neri la squadra nella quale milita il sammarinese Dante Rossi vince lo spareggio e sale di categoria.

Storico risultato per il Tropical Coriano. La squadra nella quale milita il difensore della nazionale di San Marino Dante Rossi ha vinto lo spareggio per la promozione in serie D contro il Mezzolara. Al Romeo Neri la squadra di Scardovi si è imposto per 1-0.

