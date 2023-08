MONDIALI FEMMINILI Storico Marocco agli ottavi di finale. Eliminata la Germania. Con le ultime partite del girone H, si è chiusa la fase a gironi dei mondiali femminili. Avanti anche Marocco e Colombia, eliminata la Germania.

Continuano le sorprese al mondiale femminile. Il Marocco continua a stupire e dopo la prima storica qualificazione alla fase finale, la nazionale africana riesce anche a passare il turno e raggiungere gli ottavi di finale. Al Marocco basta una vittoria di misura contro la Colombia per coronare il sogno, reso possibile anche dal pareggio della Germania contro la Corea del Sud. La nazionale guidata dal francese Reynald Pedros ha la prima grande occasione in chiusura di tempo quando viene concesso un calcio di rigore dall'italiana Maria Sole Ferrieri Caputi. Sul dischetto si presenta Chebbak, la conclusione è respinta da Catalina Perez Jaramillo. Sulla respinta si accende la carambola che porta al tocco di Anissa Lahmari. L'attaccante del Guingamp porta avanti il Marocco. Le Leonesse dell'Atlante difendono il risultato e conquistano la seconda vittoria ai mondiali della loro storia dopo quella per 1-0 alla Corea del Sud. Al fischio finale non è subito festa per il Marocco, legato al risultato dell'altra partita.

Alla conferma del pari, il Marocco può esultare. La Corea del Sud in vantaggio con Cho So-Hyun dopo sei minuti. Prima della fine di tempo il pareggio di Alexandra Popp. Gran gol di testa della centrocampista del Wolfsburg. La Germania non riesce a vincere e saluta il mondiale.

