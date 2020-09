Suarez a Perugia per l'esame di italiano

L'attaccante uruguaiano del Barcellona Luis Suarez è arrivato a Perugia per sostenere l'esame di italiano all'Università per stranieri. l'obiettivo è quello di ottenere il passaporto. Suarez è giunto in taxi al Centro per la valutazione e le certificazioni linguistiche. Cappellino e mascherina, con un piccolo zaino sulle spalle, è entrato senza fare dichiarazioni. Ad attendere Suarez un piccolo gruppo di tifosi, giornalisti, fotografi e cameraman. Il "pistolero" è arrivato all'aeroporto perugino con un jet privato. Quindi il taxi lo ha condotto all'ingresso principale della palazzina Lupattelli, sede distaccata dell'Università per Stranieri dove è il Centro per la valutazione e le certificazioni linguistiche. Prima di entrare nell'aula per l'esame d'italiano il giocatore si è sottoposto alla misurazione della temperatura corporea prevista dalla normativa anti-Covid.