Suarez, la procura della Figc apre un'inchiesta sull'esame di italiano

La Procura della Federcalcio ha appena aperto un'inchiesta sulla vicenda dell'esame 'farsa' sostenuto dal calciatore Luis Suarez a Perugia per acquisire la cittadinanza italiana. È quanto riporta l'ANSA. Il capo della procura della Federcalcio, Giuseppe Chinè, ha chiesto anche gli atti dell'indagine della magistratura ordinaria di Perugia.

Suarez aveva sostenuto l'esame il 17 settembre all'università per Stranieri di Perugia. Ieri la notizia dell'apertura di un'inchiesta da parte della Guardia di Finanza della Procura perugina che aveva accertato che l'esame per ottenere la cittadinanza sarebbe stato superato dal centravanti della nazionale uruguaiana grazie a una truffa. Dalle indagini è emerso che gli argomenti erano stati concordati prima, così come i punteggi assegnati prima ancora dello svolgimento della prova. Tra gli indagati anche la rettrice dell'Università Giuliana Grego Bolli e il direttore generale Simone Olivieri.