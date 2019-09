Succede tutto nel finale al Garilli. Il Modena fallisce un rigore al 90esimo e il Piacenza vince a tempo abbondantemente scaduto

SRV_PIACENZA_MODENA

Poco o nulla nei primi 45, poi tutto rimandato alla ripresa ma andiamo con ordine. Canarini disinvolti: Bel lavoro di Laurenti sull'out mancino, il cross basso è raccolto da Tulissi, la cui conclusione di prima intenzione viene bloccata da Del Favero. Più pericoloso il Piacenza, imbucata perfetta di Nicco per Paponi, il centroavanti fallisce un rigore in movimento. La ripresa comincia con il Modena in goal con Ferrario, facile la chiamata dell'assistente che annulla per chiaro fuorigioco. E' sempre lucidissimo Nicco, ottimo il suo servizio per Cacia, la conclusione in corsa, Gagno si oppone mettendo in angolo. Corner poi decisivo perchè il capitano Pergreffi svetta più in alto di tutti e mette alle spalle dell'ottimo Gagno. Il Modena non ci sta ma de fare i conti con l'ex portiere della Juventus Under 23 Del Favero, straordinario su Tulissi e Spagnoli. Il pareggio del Modena è una perla di Bearzotti che da posizione defilata indovina l'angolo lontano. In questo caso l'assistente annulla con una chiamata al limite, questione di centimetri ma sembra una decisione corretta quella della terna arbitrale. Gialli di Zironelli indiavolati: Diogo per Rossetti, colpo di testa che trova ancora una vola l'opposizione di super Del Favero. Il goal del meritato pareggio per quanto prodotto arriva a nove dal termine: Mattioli con il destro violento dai 18 metri per l'1-1. Emozioni al Garilli. Ma non è certo finita. Al 90esimo El Kaoukibi atterra Rossetti in area per il direttore di gara ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Sodinha con il sinistro centra in pieno la traversa. Poteva essere 1-2 ed invece diventa 2-1quando è ancora Pegreffi a risolvere in mischia. Straordinario anticipo per pathos, e stravolgimenti. Al Garilli di Piacenza, Piacenza batte Modena 2-1